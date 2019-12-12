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Участники "Ельцин-форума" на Урале высказались за объявление Дня Конституции выходным

День Конституции был нерабочим с 1994 по 2005 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Участники "Ельцин форума" считают, что день Конституции РФ должен стать выходным. Об этом ТАСС в четверг сообщила член Совета по правам человека Татьяна Мерзлякова по итогам лекции экс-главы СПЧ Михаила Федотова, которая прошла в рамках форума.

День Конституции России был нерабочим с 1994 по 2005 год.

"Ему [Михаилу Федотову] кажется, что чуточку больше дани уважения ей не помешает в виде того же выходного дня. Даже если не выходной день, то обязательное условие, чтобы этот день стал Днем Конституции для каждого гражданина. Для этого надо проводить мероприятия на всех территориях. И я с ним согласна", - сказала Мерзлякова.

"Ельцин Форум. Конституционная Россия: качество жизни - ценности, институты - качество власти" проходит в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге и посвящен празднованию Дня Конституции РФ.

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. За четверть века в нее был внесен ряд сущностных изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - для Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичСвердловская область
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