Более 60 человек заболели острой кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Более 60 случаев заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрировано в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска, трое детей находятся на лечении в стационаре. Дошкольное учреждение закрыто на карантин, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"В детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска наблюдается подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией учреждение закрыто на карантин. Всего зарегистрировано 63 случая, из них три ребенка находятся на лечении в стационаре. Все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры осуществляются в полном объеме, - сказал собеседник агентства.

По его словам, тяжелых форм нет. Все остальные образовательные учреждения города в настоящее время работают в прежнем режиме.