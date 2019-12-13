Свердловский губернатор подписал распоряжение о нерабочем 31 декабря для госслужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для госслужащих. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для государственных служащих подписано. Органам государственной власти региона, органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям, унитарным предприятиям рекомендовано также перенести выходной день с 28 на 31 декабря", - сообщила собеседник агентства.

Решение о переносе Евгений Куйвашев принял на основании опроса, проведенного в Instagram. В результате опроса, написал глава региона, 11433 человека или 94% проголосовавших высказались за перенос, против выступили 6% или 682 человека.

Аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.