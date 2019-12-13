Первый прямой рейс из Екатеринбурга в Новокузнецк откроют в январе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Первый прямой рейс в Новокузнецк (Кемеровская область) из екатеринбургского аэропорта Кольцово будет открыт 4 января. Полеты будет выполнять авиакомпания UVT Aero, базирующаяся в Татарстане, сообщила пресс-служба Кольцово в пятницу.

"С 4 января полеты по средам и субботам будет выполнять авиакомпания UVT Aero на самолете Bombardier CRJ-200, который вмещает до 50 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:00, время в пути составит 2 часа 30 минут. Отметим, что базирующаяся в Татарстане авиакомпания UVT Aero выбрала аэропорт Кольцово в качестве транзитного пункта для пассажиров, которые летят из Казани в Новокузнецк и в обратном направлении. Время промежуточной посадки в Екатеринбурге составит один час", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, на сегодняшний день прямого авиасообщения с Новокузнецком нет, добраться до города можно с помощью стыковочных рейсов. На данный момент стоимость рейса из Екатеринбурга до Новокузнецка с пересадкой в Москве или Новосибирске составляет порядка 20 тыс. рублей. Стоимость прямого рейса до Новокузнецка составит порядка 6 тыс. рублей в одну сторону.

Новокузнецк - город в Кемеровской области, административный центр Новокузнецкого муниципального района. Город является старейшим в Кемеровской области, первым по площади и вторым по населению на Кузбассе. Расположен на юге Западной Сибири, на обеих берегах реки Томи, в южной части Кемеровской области.

Аэропорт Кольцово является одним из лидеров по развитию внутрироссийских перевозок в обход Москвы. Пассажирам Кольцово доступны прямые перелеты в более 40 городов России, семь из которых находятся в Сибирском федеральном округе. За 11 месяцев 2019 года лидером по пассажиропотоку среди городов Сибири стал Новосибирск, на данном направлении обслужено около 179 тыс. пассажиров. Второе место разделили Иркутск и Красноярск. Также прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга осуществляются в Омск, Томск, Норильск и Горно-Алтайск.