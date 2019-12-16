Жители Челябинска пожаловались в областное Министерство экологии на запах гари

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев срочно выехал к предполагаемому источнику запаха гари, на который властям пожаловались жители Челябинска и Копейска. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

Начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил журналистам, что в выходные в ведомство поступили жалобы на запах гари от жителей Челябинска и Копейска. Основным источником запаха называются предприятия, объекты энергетики, автотранспорт и очаги пожара на Коркинском угольном разрезе.

"По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министр экологии региона Сергей Лихачев срочно выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в Челябинске", - говорится в сообщении.

По словам Безрукова, в данный момент специалисты министерства проводят мониторинг около возможных источников запаха, идут рейдовые проверки предприятий, а рядом с Коркинским разрезом работает передвижная лаборатория.

По данным синоптиков, в Челябинске до 16 декабря установились неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов метеоусловия (слабый ветер, инверсия).

Коркинский угольный разрез - самый глубокий в Евразии и единственный в мире карьер, где добывали уголь с глубины более 500 м открытым способом, прекратил работу в ноябре 2017 года. На нем периодически возникают эндогенные пожары - самовозгорание угля, в результате чего в атмосферу выбрасываются продукты горения.