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В челябинском селе объявили карантин по бешенству

В селе Травники вирус нашли в пробе биоматериала, взятого у коровы
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству в селе Травники Чебаркульского района, где вирус нашли в пробе биоматериала, взятого у коровы. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

"За прошедшую неделю в области зарегистрирован случай бешенства животных в селе Травники Чебаркульского района. Вирус нашли в пробе биоматериала крупного рогатого скота. Там введен карантин", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщалось, что неблагополучная ситуация по бешенству наблюдается в России на протяжении последних десятилетий. За первое полугодие 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения страны обратились почти 200 тыс. человек.

Бешенство - вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему. Заболевание неизлечимо, и в случае развития симптомов наступает смерть. Вирус бешенства попадает в организм человека со слюной зараженного животного, причем не только через укус. Инфекция может попасть через слизистую.

Теги
РоссияЧелябинская область
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