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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

В СвЖД отметили, что в настоящее время вокзал работает в штатном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Пассажиры и персонал железнодорожного вокзала Екатеринбурга были эвакуированы днем в понедельник из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

"Да, такая ситуация имела место. Была проведена эвакуация, помещения проверялись сотрудниками правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, проводилась ли эвакуация из-за сообщения о минировании.

В СвЖД добавили, что на данный момент проверка завершена. Вокзал работает в штатном режиме.

Теги
РоссияСвердловская область
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