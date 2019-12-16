Трамвай производства "Уралтрансмаша" прошел приемку в Крыму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Узкоколейный трамвай производства "Уралтрансмаш" (входит в состав "НПК Уралвагонзавод", госкорпорация "Ростех") прошел приемо-сдаточные испытания в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "НПК Уралвагонзавод".

"Трамвайный вагон модели 71-411 успешно прошел приемо-сдаточные испытания в Республике Крым. Напомним, 2 декабря трамвай начал обкатку по линиям Евпатории", - сообщили в пресс-службе.

Особенностью скоростного вагона является адаптация для эксплуатации в городах с узкой колеей. Модель 71-411 создана на базе 412-й и предназначена для колеи 1000 мм (такая ширина колеи помимо Евпатории существует в Пятигорске и Калининграде - прим. ТАСС). Транспорт для городов с узкой колеей в России не производили более 50 лет, отметили в пресс-службе.

Сейчас вагон модели 71-411 прошел полный цикл испытаний и в ближайшее время получит акт Межведомственной комиссии и сертификат соответствия. После этого трамвай будет запущен в серийное производство, отметили в пресс-службе "НПК Уралвагонзавод".

О трамвае модели 71-411

Трамвай модели 71-411 адаптирован для эксплуатации в городах с узкой колеей в 1 м. Длина его кузова - 14,7 м, ширина - 2,2 м, база тележки - 1,9 м. Максимальная скорость - 75 км/ч, время разгона до 40 км/ч - 10 с. Максимальная вместимость - 179 человек. Реализованные конструкторские решения позволяют вагону двигаться по неровным рельсовым путям и обеспечивают плавность и бесшумность хода, нивелируя вибрацию", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных граждан в городских условиях. Также вагон подходит для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками, он оборудован откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери.

"После прохождения полного цикла испытаний в Евпатории, получения акта межведомственной комиссии и сертификата соответствия трамвай модели 71-411 будет запущен в серийное производство", - добавили на предприятии.

О трамвае в Евпатории

Система электрического трамвая курорта Евпатории, расположенного на западе Крымского полуострова, является одной из достопримечательностей города. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием метровой колеи, принятой на тот момент в России. На сегодняшний день трамвайное движение в Крыму сохранилось только в Евпатории и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих.