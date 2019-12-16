{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамвай производства "Уралтрансмаша" прошел приемку в Крыму

В пресс-службе предприятия отметили, что транспорт для городов с узкой колеей в России не производили более 50 лет
Описание
© Пресс-служба "НПК Уралвагонзавод"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Узкоколейный трамвай производства "Уралтрансмаш" (входит в состав "НПК Уралвагонзавод", госкорпорация "Ростех") прошел приемо-сдаточные испытания в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "НПК Уралвагонзавод".

"Трамвайный вагон модели 71-411 успешно прошел приемо-сдаточные испытания в Республике Крым. Напомним, 2 декабря трамвай начал обкатку по линиям Евпатории", - сообщили в пресс-службе.

Особенностью скоростного вагона является адаптация для эксплуатации в городах с узкой колеей. Модель 71-411 создана на базе 412-й и предназначена для колеи 1000 мм (такая ширина колеи помимо Евпатории существует в Пятигорске и Калининграде - прим. ТАСС). Транспорт для городов с узкой колеей в России не производили более 50 лет, отметили в пресс-службе.

Сейчас вагон модели 71-411 прошел полный цикл испытаний и в ближайшее время получит акт Межведомственной комиссии и сертификат соответствия. После этого трамвай будет запущен в серийное производство, отметили в пресс-службе "НПК Уралвагонзавод".

О трамвае модели 71-411

Трамвай модели 71-411 адаптирован для эксплуатации в городах с узкой колеей в 1 м. Длина его кузова - 14,7 м, ширина - 2,2 м, база тележки - 1,9 м. Максимальная скорость - 75 км/ч, время разгона до 40 км/ч - 10 с. Максимальная вместимость - 179 человек. Реализованные конструкторские решения позволяют вагону двигаться по неровным рельсовым путям и обеспечивают плавность и бесшумность хода, нивелируя вибрацию", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных граждан в городских условиях. Также вагон подходит для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками, он оборудован откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери.

"После прохождения полного цикла испытаний в Евпатории, получения акта межведомственной комиссии и сертификата соответствия трамвай модели 71-411 будет запущен в серийное производство", - добавили на предприятии.

О трамвае в Евпатории

Система электрического трамвая курорта Евпатории, расположенного на западе Крымского полуострова, является одной из достопримечательностей города. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием метровой колеи, принятой на тот момент в России. На сегодняшний день трамвайное движение в Крыму сохранилось только в Евпатории и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих.

Теги
РоссияКрымСвердловская область
Реклама на ТАСС
Семье погибшего при хлопке газа в Тюмени выплатят 1 млн рублей
Инцидент произошел 7 декабря в квартире на первом этаже четырехэтажного дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС