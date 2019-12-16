Курганская область направит в 2020 году на развитие АПК 1,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Курганская область увеличит в 2020 году объем средств, направляемых на развитие агропромышленного комплекса региона на 36% - до 1 млрд 271 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного департамента АПК.

"В 2020 году на развитие АПК планируется направить 1,271 млрд рублей бюджетных средств (136% к плану 2019 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в виде грантов было направлено 220 млн рублей на поддержку небольших хозяйств (что почти в два раза больше, чем в прошлом году), за счет чего планируется создать 120 рабочих мест. Также за текущий год перечислили 719 млн рублей субсидий, департаментом АПК согласовано заявок на получение льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Курганская область - индустриально-аграрный регион. Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики области, на его долю приходится до 15% валового регионального продукта, на селе проживают около 38% населения области. В агропромышленном комплексе региона действуют почти 230 сельскохозяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, порядка 1,2 тыс. крестьянских (фермерских) и около 180 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Удельный вес области в объеме сельскохозяйственной продукции РФ составляет 0,9%, а доля в УрФО достигает 13,3%.