В Свердловской области увеличат поддержку лидеров инвестиционного рейтинга муниципалитетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Объем поддержки муниципалитетов Свердловской области, которые являются лидерами регионального инвестиционного рейтинга, повысится со 100 до 150 млн рублей. Решение было озвучено губернатором региона Евгением Куйвашевым на заседании инвестсовета, сообщается в материалах, распространенных в понедельник региональным департаментом информполитики.

"Если раньше территории, занявшие первые строчки [инвестиционного] рейтинга, получали дополнительные средства на общую сумму в 100 млн рублей, но сейчас решением главы региона этот объем увеличен до 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте правительства региона сообщалось, что Новоуральский городской округ второй раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Свердловской области. В первую "десятку" также вошли Арамильский, Березовский, Артинский городские округа, Каменск-Уральский, Байкаловский муниципальный район, Качканарский городской округ, Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма и Волчанский городской округ. Они показали лучшие результаты работы по повышению инвестиционной привлекательности среди 73 муниципалитетов, в которых проводилась оценка.

По словам Куйвашева, муниципалитеты должны иметь индивидуальный план роста эффективности в инвестиционной деятельности. Региональной программой "Пятилетка развития" предусмотрен серьезный рост объема инвестиций к 2021 году. Эта задача определяет необходимость сосредоточить усилия всех органов исполнительной власти региона и местного самоуправления на привлечении инвестиций и взаимодействии с потенциальными инвесторами.