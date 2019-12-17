Смог над Челябинском рассеялся с появлением ветра

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Смог, на который накануне жаловались жители Челябинска и Копейска, рассеялся с появлением ветра. Об этом ТАСС сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

В минувшие выходные в Челябинске и Копейске установилась безветренная погода. Из-за штиля в приземном слое атмосферы скопились вредные выбросы промышленных предприятий, объектов энергетики, дым от очагов пожара на Коркинском угольном разрезе и автотранспорта.

"Погода изменилась - появился ветер. Соответственно, выбросы в приземном слое пропали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного Минэкологии ТАСС сообщили, что жалобы на запах гари от жителей поступать перестали.

По данным синоптиков, сейчас в Челябинске южный ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду.