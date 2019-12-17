{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Смог над Челябинском рассеялся с появлением ветра

В пресс-службе Минэкологии области отметили, что жалобы на запах гари от горожан больше не поступают
Челябинск Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Челябинск
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Смог, на который накануне жаловались жители Челябинска и Копейска, рассеялся с появлением ветра. Об этом ТАСС сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

В минувшие выходные в Челябинске и Копейске установилась безветренная погода. Из-за штиля в приземном слое атмосферы скопились вредные выбросы промышленных предприятий, объектов энергетики, дым от очагов пожара на Коркинском угольном разрезе и автотранспорта.

"Погода изменилась - появился ветер. Соответственно, выбросы в приземном слое пропали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного Минэкологии ТАСС сообщили, что жалобы на запах гари от жителей поступать перестали.

По данным синоптиков, сейчас в Челябинске южный ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Экипажи Су-34 и Су-24 выполнили дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области
К учениям привлекались 12 самолетов оперативно-тактической авиации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС