Прямой рейс из Екатеринбурга в Оренбург будет возобновлен с 13 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" возобновит прямые рейсы из Екатеринбурга в Оренбург с 13 января, сообщила во вторник пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты регионов") возобновляется прямой регулярный рейс до Оренбурга. С 13 января полеты в международный аэропорт Оренбург Центральный будет выполнять авиакомпания "Оренбуржье", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на самолете L-410. Вылет из Оренбурга запланирован на 06:15 (04:15 мск), из Екатеринбурга - на 09:30 (07:30 мск). Время в пути составит 2 часа 15 минут. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте авиаперевозчика, стоимость билета в одну сторону составит порядка 4,5 тыс. рублей.

На данный момент из Екатеринбурга в Оренбург можно добраться с пересадкой в Уфе, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани или в Краснодаре. Стоимость билета в одну сторону составляет от порядка 10 тыс. рублей. По времени такой перелет может занимать от 6 часов 25 минут до суток. Таким образом, возобновление прямого рейса по этому маршруту позволит существенно сэкономить время и деньги жителей двух регионов.

Авиакомпания "Оренбуржье" осуществляла регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург - Оренбург до мая 2018 года. По итогам 2017 года пассажиропоток на направлении составил 5,2 тыс. пассажиров.

Аэропорт Кольцово является одним из лидеров по развитию региональных воздушных перевозок. Пассажирам Кольцово доступны прямые перелеты в более 40 городов России. По итогам 11 месяцев 2019 года пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга на внутренних направлениях (за исключением Москвы) вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 2 млн пассажиров.