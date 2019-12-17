Силовики изъяли в Сургуте около 20 тонн поддельного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), подозреваемого в поставках контрафактного алкоголя в местные магазины. В ходе обысков в одном из складских помещений города было изъято около 20 тонн поддельной алкогольной продукции, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

"В Сургуте в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре <…> при силовой поддержке бойцов Росгвардии изъяли в одном из складских помещений около 20 тонн контрафактной алкогольной продукции, <…> в числе которой девять тонн спирта, разлитого в пластиковую тару объемом пять литров, и 11 тонн различных наименований водки и коньяка", - говорится в сообщении.

По данным полиции, контрафакт принадлежит 29-летнему местному жителю. Мужчина поставлял его небольшими партиями в мелкие торговые точки города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товара и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.