В Челябинской области пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей около 2 тыс. иностранцев

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, незаконно легализовавшей порядка 2 тыс. иностранцев за год. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой пограничного управления ФСБ России по региону.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по предварительным данным, ОПГ действовала около года, незаконно легализовала порядка 2 тыс. иностранцев.

"Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области и Главным управлением МВД России по Челябинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконной легализации иностранных граждан. <…> Возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 322.1 ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Участники ОПГ за деньги оформляли иностранцам фиктивную регистрацию по месту пребывания, изготавливали поддельные трудовые договоры, перевозили нелегальных мигрантов через границу РФ. По предварительным оценкам, выручка от преступной деятельности может составлять свыше 3 млн рублей.