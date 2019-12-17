Экипажи Су-34 и Су-24 выполнили дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области

ТАСС, 17 декабря. Экипажи оперативно-тактической авиации смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели воздушную дозаправку в ходе специальных учений, завершившихся в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Взлетев с аэродрома в Челябинской области, бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители Су-34 провели сближение с воздушным топливозаправщиком Ил-78", - уточняется в сообщении.

Экипажи самолетов поочередно провели сближение и контакт с конус-датчиком воздушного танкера. Во время заправки в воздухе самолеты оперативно-тактической авиации и Ил-78 двигались со скоростью 550 км/ч на высоте от 2 до 6 тыс. метров, рассказали в округе.

В пресс-службе добавили, что в ходе учений экипажи Су-34 отработали сопровождение и защиту Су-24 и топливозаправщика от истребителей условного противника. "Всего к учению привлекалось 12 самолетов оперативно-тактической авиации и свыше 300 военнослужащих инженерно-технического состава служб наземного обеспечения полетов", - сообщили в округе.

В ЦВО пояснили, что дозаправка топливом в воздухе необходима для увеличения радиуса действия самолетов, поскольку оперативно-тактическая авиация округа отвечает за противовоздушную оборону промышленных, административных и военных объектов Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.