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Экипажи Су-34 и Су-24 выполнили дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области

К учениям привлекались 12 самолетов оперативно-тактической авиации

ТАСС, 17 декабря.  Экипажи оперативно-тактической авиации смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели воздушную дозаправку в ходе специальных учений, завершившихся в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Взлетев с аэродрома в Челябинской области, бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители Су-34 провели сближение с воздушным топливозаправщиком Ил-78", - уточняется в сообщении.

Экипажи самолетов поочередно провели сближение и контакт с конус-датчиком воздушного танкера. Во время заправки в воздухе самолеты оперативно-тактической авиации и Ил-78 двигались со скоростью 550 км/ч на высоте от 2 до 6 тыс. метров, рассказали в округе.

В пресс-службе добавили, что в ходе учений экипажи Су-34 отработали сопровождение и защиту Су-24 и топливозаправщика от истребителей условного противника. "Всего к учению привлекалось 12 самолетов оперативно-тактической авиации и свыше 300 военнослужащих инженерно-технического состава служб наземного обеспечения полетов", - сообщили в округе.

В ЦВО пояснили, что дозаправка топливом в воздухе необходима для увеличения радиуса действия самолетов, поскольку оперативно-тактическая авиация округа отвечает за противовоздушную оборону промышленных, административных и военных объектов Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

Теги
РоссияЧелябинская область
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