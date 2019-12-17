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Количество изъятого из незаконного оборота алкоголя увеличилось на Урале на 17% за год

В Росалкогольрегулировании рост связывают с повышением качества работы правоохранительных органов и увеличением числа проверок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Количество изъятого в Уральском федеральном округе из незаконного оборота алкоголя увеличилось в 2019 году на 17%, достигнув уровня 27 тыс. декалитров. Об этом во вторник сообщил журналистам на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УФО Юрий Чащин.

"[В УФО] изъято из незаконного оборота было за этот период (с начала 2019 года - прим. ТАСС) 27 тыс. декалитров алкогольной продукции. Если сопоставить этот период с 2018 годом, было 23 тыс. [декалитров]. <…> За период 2019 года из незаконного оборота изъято алкогольной продукции на сумму, превышающую 67 млн рублей", - сказал он, не уточнив в денежном выражении объем изъятого в 2018 году алкоголя.

По словам Чащина, рост количества изъятого алкоголя связан с повышением качества работы правоохранительных органов, увеличением числа проверок (в этом году было более 700, в прошлом - порядка 500). При этом, по его словам, нелегальный алкоголь выявляется практически только на нелегальных складах и цехах. "У тех организаций, у которых есть лицензия на продажу алкогольной продукции, мы ее не находим. Буквально в 5-6 магазинах нашли, продукция там продавалась вне кассы без лицензии", - добавил Чащин, уточнив, что данные магазины не являлись сетевыми.

Оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Устюжанин уточнил, что только на территории региона в 2019 году полицией была пресечена деятельность 12 цехов, наложено 20, 67 млн рублей штрафов.

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