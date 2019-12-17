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"Транснефть" ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс в Тюмени

Благодаря проекту создано более 300 рабочих мест

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. АО "Транснефть-Сибирь" во вторник ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода, сумма инвестиций составила почти 3 млрд рублей. В церемонии приняли участие глава ПАО "Транснефть" Николай Токарев и губернатор региона Александр Моор, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы отмечаем очень важное событие, практически целую веху в развитии потенциала компании "Транснефть". За последние три года введены в строй четыре крупных предприятия, одно из них сегодня здесь - производственный комплекс в Тюмени. <…> Мы сегодня видели эти прекрасные цеха - современные технологии, оборудование, которыми они оснащены. <…> Это значительное достижение, большой шаг вперед в развитии системы "Транснефти" и деятельности ее специализированных предприятий", - сказал Токарев на церемонии.

По данным пресс-службы компании, новый производственный комплекс обеспечит организации "Транснефти" продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Серийное производство на площадке комплекса начнется в 2020 году. С учетом новых мощностей завод планирует выпускать 8,6 тысяч тонн металлоконструкций в год.

"Сегодня здесь отличное производство, почти 3 млрд рублей инвестиций, больше 300 новых высокооплачиваемых рабочих мест. <…> Благодаря реализации этого проекта все предприятия, которые расположены в Тюменском промышленном узле, получили новую современную дорогу, возможность работникам компаний комфортно добираться до производств", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава "Транснефти" подчеркнул, что новый комплекс сделает компанию более независимой от импорта. "Производственный комплекс, который был введен сегодня в эксплуатацию, - это одна из основных площадок "Транснефти", здесь будет производиться порядка 1,8 тыс. наименований специализированной продукции. <…> Это и комплектующие очистные сооружения, это и комплектующие диагностического оборудования, это оборудования для эксплуатации линейной части нефтепровода - многое из того, что мы раньше закупали", - пояснил Токарев.

"Транснефть", власти Тюменской области и Минпромторг РФ заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2017 году специальный инвестиционной контракт на строительство в регионе производства для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов на базе Тюменского ремонтно-механического завода компании. Правительство и региональные власти в течение всего срока действия контракта будут стимулировать деятельность инвестора с помощью ряда мер, объем вложений компании составит около 3 млрд рублей.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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