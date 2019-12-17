Возврат ущерба от коррупционных преступлений в УФО не превышает 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Возврат ущерба, который установлен по коррупционным уголовным делам, не превышает 20% по всему Уральскому федеральному округу (УФО). Из более 2 млрд рублей на данный момент компенсировано лишь 380 млн рублей, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов на Совете по противодействию коррупции.

"Преступники лишают наших граждан права на образование, здравоохранение, а порой и на саму жизнь. <…> Необходимо не только добиться справедливого наказания, но реально восстановить нарушенные права наших граждан и вернуть похищенные средства в экономику. Пока это сделать не всегда удается. Из установленного по уголовным делам ущерба в сумме более 2 млрд рублей возмещено только 380 млн рублей", - сказал он.

По словам Цуканова, каждый шестой житель округа сталкивался с коррупцией. Также в округе наблюдаются отдельные проблемы среди правоохранителей. В 2019 году возбуждено 76 уголовных дел по коррупции в отношении силовиков и сотрудников контрольных органов. Расследуются дела в отношении бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова и первого заместителя главы управления СК по Свердловской области Михаила Бусылко, оба подозреваются в получении взятки.

Кроме того, по словам заместителя полномочного представителя Александра Калиберды, в регионе часто приостанавливается расследование коррупционных уголовных дел, это составляет 14% от общероссийского значения. "Закономерно, что количество скрывшихся от суда и следствия в Свердловской области и ХМАО выше, чем в остальных регионах. В округе на 8% снизилось количество уголовных дел, направленных в суды. Самые низкие показатели в Челябинской области - 31%, Курганской области - 24%", - отметил заместитель полпреда.