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В Кургане перевозчики планируют закупить в 2020 году не менее 42 автобусов

Сейчас на муниципальной маршрутной сети эксплуатируются 443 автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Автопарк общественного транспорта продолжат обновлять в Кургане в следующем году, планируется закупить не менее 42 автобусов, как это было сделано в текущем, сообщается на официальном сайте администрации города.

"В текущем году перевозчиками приобретены 42 автобуса. <…> В 2020 году темпы обновления городского пассажирского транспорта должны быть не ниже уровня 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на муниципальной маршрутной сети эксплуатируются 443 автобуса, принадлежащих 24 транспортным предприятиям.

"Перевозчики готовы поэтапно продолжать работу по модернизации автобусного парка, в том числе приобретать низкопольные автобусы, оборудованные устройствами для маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова.

В Кургане проживает более 300 тыс. человек, это треть населения Курганской области.

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