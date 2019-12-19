"Единая Россия" приостановила членство обвиняемого в получении взятки экс-мэра Челябинска

"На заседании президиума регионального политсовета было принято решение о приостановлении членства в партии "Единая Россия" в отношении Евгения Тефтелева. Членство приостановлено <…> на период следственных действий", - говорится в сообщении.

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президиум челябинского регионального политсовета "Единой России" приостановил членство в партии бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который обвиняется в получении взятки, сообщила в четверг пресс-служба политсовета.

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства горадминистрации Евгения Пашкова. По данным следствия, подозреваемые в коррупции экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

По данным челябинских СМИ, еще одним фигурантом по делу Тефтелева проходит депутат Челябинской городской думы Сергей Селещук, он решением президиума политсовета исключен из партии.

"Также членами президиума было принято решение об исключении из партии Сергея Селещука за действие, дискредитирующее партию", - говорится в сообщении.