Три сотрудника "Почты России" в Нижнем Тагиле госпитализированы после обработки посылок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Три сотрудника "Почты России" в Нижнем Тагиле почувствовали недомогание при обработке утренней почты, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в отделе по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почты России".

"При обработке утренней почты трое почтовых работников почувствовали недомогание. Работники госпитализированы, отделение связи временно приостановило работу до выяснения обстоятельств. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзора", - сообщил собеседник агентства.

Почтовое отделение временно приостанавливало работу до выяснения обстоятельств и причин отравления сотрудников. "В настоящее время получено экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения", - добавили в отделе. В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию об отравлении сотрудников почты.