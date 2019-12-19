Суд приговорил виновника ДТП на Урале, где погибли четыре человека, к пяти годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил виновника ДТП в Свердловской области, в котором погибли четыре человека, в том числе двое шестимесячных детей, к пяти годам колонии-поселения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СК РФ.

Авария произошла 3 января в районе 48-го км трассы Николо-Павловское - Алапаевск. Столкнулись три легковые машины и лесовоз.

"Водитель грузовика (лесовоза - прим. ТАСС) признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, в том числе двух малолетних детей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил осужденного права управления транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что водитель лесовоза превысил установленное ограничение скорости и, не справившись с управлением, допустил занос полуприцепа на встречную полосу, в результате чего и произошло ДТП.