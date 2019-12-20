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Челябинские следователи проводят проверку по факту исчезновения 12-летнего мальчика

По данным ведомства, ребенок возвращался из школы в маршрутном такси

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Челябинские следователи выясняют обстоятельства исчезновения в четверг, 19 декабря, 12-летнего Максима Зеленина в областном центре. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СК РФ.

"В вечернее время 19 декабря 2019 года по дороге из школы пропал 12-летний Максим Зеленин. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик возвращался в маршрутном такси из школы, выходил на связь с матерью в районе цирка", - говорится в сообщении.

Согласно объявлению челябинского поискового отряда "Легион-спас", мальчик был одет в темно-серый удлиненный пуховик, серые горнолыжные штаны, зелено-коричневую шапку-балаклаву, черные ботинки.

Теги
РоссияЧелябинская область
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