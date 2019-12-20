СК просят проверить экс-губернатора Дубровского на причастность к организации ОПС

"Прошу проверить на причастность к совершению преступлений занимавшего ранее должность губернатора Дубровского, Башаева А. В., Сергея Вильшенко, Екатерину Краснихину и иных установленных и не установленных лиц. Само расследование прошу передать в центральный аппарат СК РФ, поскольку преступное сообщество, в которое входят высокопоставленные лица, имеет влиятельных покровителей на региональном уровне, а организаторы и руководители ОПС скрываются от органов следствия за рубежом, в Лондоне и Швейцарии, куда продолжают идти криминальные денежные потоки", - сказал адвокат.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Адвокат экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов направил генеральному прокурору РФ и главе СК ходатайство о проверке другого экс-главы региона Бориса Дубровского на причастность к организации преступного сообщества и других преступлений коррупционной направленности.

Он просит проверить их на причастность к следующим преступлениям - отмыванию денежных средств, преднамеренному и фиктивному банкротству, уклонению от уплаты налогов, организации преступного сообщества, получении взятки и даче взятки должностному лицу. Трунов также просит глав ведомств проверить факты многомиллиардных хищений, которые, по его данным, начались в Южно-Уральском регионе с 2003 года. Ранее Трунов попросил Генпрокуратуру об объединении всех уголовных дел о хищениях при строительстве дорог в Челябинской области, в одном из которых фигурировал Дубровский, в одно производство.

Официальным комментарием Генпрокуратуры и СК ТАСС пока не располагает.

В 2017 году СК возбудил уголовное дело в отношении Юревича, обвиняемого в получении 26 млн руб. от главы областного Минздрава, а также, по версии следствия, получившего в период капремонта дорог в регионе в 2011-2014 гг. от областных предпринимателей за покровительство 3,4 млрд рублей. В мае 2017 года Свердловский облсуд вынес решение о заочном аресте бывшего губернатора.

Трунов ранее сообщил о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского. По словам Трунова, следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил ТАСС, что бывший губернатор ни официально, ни неофициально не был уведомлен о возбуждении дела.