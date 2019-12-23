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В Свердловской области изъяли около 1,7 тыс. литров контрафактного алкоголя

Продукция хранилась на складах одной из компаний в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 1,9 тыс. литров этилового спирта и около 1,7 тыс. литров контрафактного алкоголя на складах одной из компаний в Первоуральске Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Оперативники обнаружили в Первоуральске на территории складов Уральской промышленно-торговой компании контрафактную алкогольную продукцию. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено более 1,9 тыс. литров этилового спирта. Кроме того, было обнаружено и изъято алкогольной продукции, в том числе водки, виски, коньяка, игристых вин различных наименований общим объемом около 1,7 тыс. литров. Вся алкогольная продукция без акцизных марок", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, оперативно-разыскными мероприятиями занимаются сотрудники УФСБ по Свердловской области. В пресс-службе УФСБ ТАСС подтвердили информацию источника.

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РоссияСвердловская область
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