В Свердловской области изъяли около 1,7 тыс. литров контрафактного алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 1,9 тыс. литров этилового спирта и около 1,7 тыс. литров контрафактного алкоголя на складах одной из компаний в Первоуральске Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Оперативники обнаружили в Первоуральске на территории складов Уральской промышленно-торговой компании контрафактную алкогольную продукцию. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено более 1,9 тыс. литров этилового спирта. Кроме того, было обнаружено и изъято алкогольной продукции, в том числе водки, виски, коньяка, игристых вин различных наименований общим объемом около 1,7 тыс. литров. Вся алкогольная продукция без акцизных марок", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, оперативно-разыскными мероприятиями занимаются сотрудники УФСБ по Свердловской области. В пресс-службе УФСБ ТАСС подтвердили информацию источника.