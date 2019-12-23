{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале открыта продажа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей на 2020 год

Льготные авиаперевозки осуществляются по 33 внутренним направлениям, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Тюмень
Описание
© Анатолий Струнин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Продажа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей Ямало-Ненецкого атомного округа (ЯНАО) открыта на 2020 год. В программу дополнительно включили 1,5 тыс. льготников, стоимость перелета составит 2,5 тыс. рублей в одну сторону, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Специалисты техподдержки перенастроили программу, включили дополнительно 1,5 тыс. льготников. Если билеты на следующий год уже приобретены по полной стоимости, их можно заменить и вернуть разницу в цене. Для этого необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу", - приводит пресс-служба слова директора госучреждения "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в октябре отмечал, что в программу льготных авиаперевозок включены молодые люди из многодетных семей в возрасте до 23 лет. Программа начинает действовать с 1 января 2020 года. Льготные авиаперевозки осуществляются по 33 внутренним направлениям. Из ямальских городов по льготным авиабилетам можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Тюмень и другие города России.

"Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах. Сегодня в программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но мы решили включить в нее студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год "туда - обратно" без учета стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок - система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
Реклама на ТАСС
Российские курорты впервые обошли Турцию по количеству авиатуристов с Урала
По данным Уральской ассоциации туризма, в 2019 году суммарно рост числа авиатуристов на юг России превысил число желающих отдохнуть в Турции на 35-40 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС