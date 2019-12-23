На Ямале открыта продажа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей на 2020 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Продажа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей Ямало-Ненецкого атомного округа (ЯНАО) открыта на 2020 год. В программу дополнительно включили 1,5 тыс. льготников, стоимость перелета составит 2,5 тыс. рублей в одну сторону, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Специалисты техподдержки перенастроили программу, включили дополнительно 1,5 тыс. льготников. Если билеты на следующий год уже приобретены по полной стоимости, их можно заменить и вернуть разницу в цене. Для этого необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу", - приводит пресс-служба слова директора госучреждения "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в октябре отмечал, что в программу льготных авиаперевозок включены молодые люди из многодетных семей в возрасте до 23 лет. Программа начинает действовать с 1 января 2020 года. Льготные авиаперевозки осуществляются по 33 внутренним направлениям. Из ямальских городов по льготным авиабилетам можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Тюмень и другие города России.

"Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах. Сегодня в программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но мы решили включить в нее студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год "туда - обратно" без учета стыковочных рейсов. Для покупки билета не нужно справок - система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.