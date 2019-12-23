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Жителя Югры обвиняют в убийстве трехлетней дочери

По данным следствия, 21 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес девочке множественные удары, на следующий день она скончалась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Жителю города Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) предъявлено обвинение в убийстве трехлетней дочери и в избиении погибшей девочки и ее четырехлетней сестры, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ на сайте ведомства.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий также установлено, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только указанную девочку, но и ее четырехлетнюю сестру. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц") и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Следователями в суд внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вечером 21 декабря, по данным следствия, 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары своей трехлетней дочери. От телесных повреждений девочка скончалась на следующий день. Мужчина был задержан.

Следователи также дадут оценку правомерности действий и решений должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших в ноябре 2019 года мужчине на попечительство его дочерей, отметили в ведомстве.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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