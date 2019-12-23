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Российские курорты впервые обошли Турцию по количеству авиатуристов с Урала

По данным Уральской ассоциации туризма, в 2019 году суммарно рост числа авиатуристов на юг России превысил число желающих отдохнуть в Турции на 35-40 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток туристов из Свердловской области на курорты юга России впервые обошел Турцию, не учитывая периода приостановки чартерного авиасообщения в 2015-2016 году. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Если сравнить с прошлыми годами, то впервые по авиарейсам из Кольцово юг России обошел Турцию, а авиационная статистика всегда в Турции выигрывала", - сообщил Мальцев, добавив, что в расчет не брался период приостановки чартерного авиасообщения между странами с октября 2015 по август 2016.

Он уточнил, что за 11 месяцев 2019 года в Анталье отдохнули 340 тыс. человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16%. В Сочи отдохнуло 172,2 тыс. человек, что на 26% больше показателя прошлого года, в Симферополе - 98 тыс. с ростом в 35%, в Краснодаре - 76 тыс. с ростом в 69%. Суммарно рост числа авиатуристов на юг России превысил число желающих отдохнуть в Турции на 35-40 тыс. человек.

Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков рассказал, что российские южные направления по продаже пакетных туров еще не догнали Турцию, но продажи показывают стабильный рост. "Средняя стоимость тура в Турцию в прошлом году составила 38 тыс. рублей, а в этом году - 41 тыс. Что касается России, то тут ситуация стабильная. Если в прошлом году средняя стоимость тура составляла 16,507 тыс. рублей, то в этом - 16,471 тыс. рублей", - добавил Пузанков.

Пятерка стран-лидеров для отдыха среди свердловчан, по словам Пузанкова, за год не поменялась, это Турция, Россия, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.

"На Новый год свердловчане традиционно предпочитают Турцию, Россию, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Чехию. В России традиционно популярны Сочи и Великий Устюг", - рассказал Пузанков, добавив, что в целом на Новый год цены на тур становятся выше в 1,5 раза.

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