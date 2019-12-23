{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске возбудили дело о покушении на мошенничество при ремонте здания филармонии

Прокуратура выявила факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере при ремонте здания филармонии, которое является объектом культурного наследия региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Прокуратурой Челябинской области выявлены факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения - здание филармонии. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате противоправных действий ущерб областному бюджету мог превысить 1 млн рублей. Работы выполняло ООО "Евразия - Сервис" по заказу ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области".

Здание челябинской филармонии было построено до революции, использовалось в качестве магазина, с 30-х годов прошлого века в нем располагался кинотеатр. Передано под филармонию в 1950 году.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Минобрнауки уточнит правила отбора научно-образовательных центров
Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в России сети из 15 НОЦ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС