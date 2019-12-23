В Челябинске возбудили дело о покушении на мошенничество при ремонте здания филармонии

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере при ремонте здания филармонии, которое является объектом культурного наследия региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Прокуратурой Челябинской области выявлены факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения - здание филармонии. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате противоправных действий ущерб областному бюджету мог превысить 1 млн рублей. Работы выполняло ООО "Евразия - Сервис" по заказу ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области".

Здание челябинской филармонии было построено до революции, использовалось в качестве магазина, с 30-х годов прошлого века в нем располагался кинотеатр. Передано под филармонию в 1950 году.