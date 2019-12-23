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Программа льготной ипотеки для сельских жителей Ямала начнет работать с апреля 2020 года

Кредит с максимальной ставкой 3% смогут получить граждане России в возрасте от 21 до 64 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Программа льготного ипотечного кредитования для сельских жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнет работать с апреля 2020 года. Максимальная ставка по ней составит 3%, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Выдача сельской ипотеки начнется с апреля 2020 года. Считаем, данное постановление является хорошим инструментом для привлечения в сельскую местность специалистов, в том числе высококвалифицированных", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

Получить льготный кредит смогут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Максимальная сумма льготного кредита - 3 млн рублей. Первый взнос должен быть не менее 10%. При этом максимальная ставка по льготному ипотечному кредитованию составит 3%.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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