В Свердловской области по нацпроекту открылись мастерские по компетенциям WorldSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Сеть мастерских, где будут готовить специалистов по компетенциям WorldSkills, открыли в понедельник в Свердловской области по национальному проекту "Образование". Пятьдесят площадок запустили на базах колледжей и техникумов, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области начали работу 50 мастерских. Будет вестись подготовка специалистов по 49 компетенциям WorldSkills", - сказали в департаменте.

Мастерские открылись не только в Екатеринбурге, но и в 38 муниципалитетах региона - в частности, в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Асбесте, Березовском, Богдановиче, Ирбите, Каменске-Уральском, Кировграде, Первоуральске, Ревде, Туринской Слободе, Верхних Сергах.

Так, на базе Уральского радиотехнического колледжа имени А. С. Попова в Екатеринбурге открылась мастерская по разработке компьютерных и мультимедийных приложений - на площадке могут пройти курсы как школьники и студенты, так и пенсионеры. В техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар" можно заниматься в мастерской по компетенции "Ресторанный сервис".

На создание сети мастерских в 2019 году из областного бюджета было направлено более 136,5 млн рублей, также 71,3 млн рублей будут выделены за счет внебюджетных средств, уточняют в департаменте.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.