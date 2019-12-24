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Уралмашзавод проведет допэмиссию акций на 17 млрд рублей

Решение принято для снижения долговой нагрузки предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ) приняли решение о проведении дополнительной эмиссии акций объемом 17 млрд руб., говорится в материалах, размещенных во вторник на сайте предприятия.

"Акционеры ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ) на внеочередном собрании приняли решение о проведении дополнительной эмиссии акций на сумму 17 млрд руб. Основная цель выпуска ценных бумаг - снижение долговой нагрузки предприятия", - говорится в сообщении.

В частности, принято решение о размещении 34 млрд 102 млн 794 тыс. 362 обыкновенных акций по цене 50 копеек за штуку. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке. Как уточняется в материалах компании, ранее о намерении выкупить 16 млрд допакций сообщало ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС", которое контролирует 46,68% уставного капитала "Уралмашзавода".

"Решением акционеров также предусмотрена возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к УЗТМ. В 2019 году Уралмашзавод получил беспроцентный целевой заем от УК "УЗТМ-КАРТЭКС" в размере 8 млрд руб. Полученные денежные средства [будут] направлены на погашение части долга предприятия перед банками", - уточняется в материалах предприятия.

"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. С 2016 года Уралмашзавод входит в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", которая является основным акционером предприятия. Доли остальных участников не раскрываются.

Теги
РоссияСвердловская область
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