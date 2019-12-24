{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Свердловской области одобрили создание восьмого района в Екатеринбурге

На территории Академического сейчас проживают порядка 65 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон о преобразования микрорайона Академический в Екатеринбурге в восьмой район города, сообщила во вторник пресс-служба парламента региона.

Проект законодательной инициативы о создании восьмого района Екатеринбурга был одобрен 3 декабря депутатами городской думы.

"На заседании Законодательного собрания депутаты приняли закон "О создании административно-территориальной единицы Свердловской области с предполагаемым наименованием Академический район города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

По словам председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, на территории микрорайона Академический проживают порядка 65 тыс. человек. "Это полноценная административная единица Екатеринбурга со своими традициями, современной инфраструктурой и большими перспективами развития. Поэтому депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали законопроект о создании восьмого района города", - приводит пресс-служба ее слова.

Реализация проекта района Академический началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "Кортрос". По данным Центра муниципальных услуг, суммарная проектная мощность первой и второй очередей застройки жилого района Академический составляет 5 млн 956 тыс. кв. м.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Власти Кургана планируют сократить количество общественного транспорта в 2020 году
Мэр Андрей Потапов заявил, что на маршрутной сети города наблюдается избыток транспорта, который негативно сказывается на безопасности дорожного движения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС