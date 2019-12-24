Депутаты Свердловской области одобрили создание восьмого района в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон о преобразования микрорайона Академический в Екатеринбурге в восьмой район города, сообщила во вторник пресс-служба парламента региона.

Проект законодательной инициативы о создании восьмого района Екатеринбурга был одобрен 3 декабря депутатами городской думы.

"На заседании Законодательного собрания депутаты приняли закон "О создании административно-территориальной единицы Свердловской области с предполагаемым наименованием Академический район города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

По словам председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, на территории микрорайона Академический проживают порядка 65 тыс. человек. "Это полноценная административная единица Екатеринбурга со своими традициями, современной инфраструктурой и большими перспективами развития. Поэтому депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали законопроект о создании восьмого района города", - приводит пресс-служба ее слова.

Реализация проекта района Академический началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "Кортрос". По данным Центра муниципальных услуг, суммарная проектная мощность первой и второй очередей застройки жилого района Академический составляет 5 млн 956 тыс. кв. м.