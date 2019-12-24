Власти Кургана планируют сократить количество общественного транспорта в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Количество общественного транспорта сократится в 2020 году в Кургане. Его избыток негативно сказывается на безопасности дорожного движения, заявил журналистам во вторник глава города Андрей Потапов.

"На 2020 год мы планируем изучение пассажиропотока в городе Кургане с последующим внесением изменений в муниципальную маршрутную сеть. <…> Сейчас на маршрутной сети города Кургана наблюдается избыток транспорта. Это негативно сказывается на безопасности дорожного движения и экономике самих транспортных предприятий. Поэтому мы планируем уменьшить количество транспорта, чтобы улучшить экономику транспортных предприятий и устранить гонки", - сказал он.

Потапов отметил, что сейчас на муниципальной маршрутной сети города работают 435 автобусов. В Кургане проживает более 300 тыс. человек, это треть населения Курганской области.