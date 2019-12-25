Ученые на грант РНФ создадут соединения с противоопухолевым действием и новые материалы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Новые катализаторы, функциональные углеродные материалы разработают ученые Уральского федерального университета (УрФУ) на грант Российского научного фонда (РНФ). Полученные в ходе проекта химические соединения могут быть полезны для фармацевтической химии как обладающие потенциальным противовирусным и противоопухолевым действием, сообщила ТАСС руководитель проекта Александра Мусихина.

Грант с ежегодным финансированием в 1,5 млн рублей будет реализован в течение двух лет.

"Проект направлен на разработку методов создания веществ с потенциальной противовирусной и противоопухолевой активностями. Полученные при выполнении проекта результаты представляют интерес и для медицинской химии", - сказала собеседница агентства, отметив, что в ходе проекта будет получен метод разработки аналогов противоопухолевого препарата "Тамоксифена".

Полученные соединения будут полезны при разработке новых материалов. Собеседница агентства отметила, что в ходе проекта также будет разработан новый подход к модификации гетероциклическими фрагментами графена - материала, обладающего уникальной электрической проводимостью, теплопроводностью и прочностью, и фуллерена - простейших наноструктур из 60 атомов углерода.

"В проекте планируется также получить неизвестные ранее виниловые мономеры, которые послужат для создания стереорегулярных полимеров, обладающих повышенной прочностью и эластичностью", - добавила Мусихина. Основной подход, используемый в проекте, удовлетворяет требованиям "зеленой" химии.