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В результате пожара в нелегальном хостеле в Тюмени погиб человек

Трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в жилом трехэтажном доме в Тюмени. По предварительной информации, возгорание произошло в нелегальном хостеле, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сообщение о пожаре на улице Олега Кошевого в Тюмени поступило 24 декабря в 18:55 (16:55 мск - прим. ТАСС). Горел третий этаж и кровля трехэтажного частного дома площадью 15х20 метров. Первые подразделения экстренных служб прибыли на место уже в течение трех минут: работали девять единиц техники и 40 человек личного состава. Спасены два человека, пострадали три человека, в ходе разборки, проливки найдено тело человека", - сообщили в пресс-службе.

Представитель ведомства уточнил, что, по предварительным данным, в частном доме располагался нелегальный хостел. Его 16 постояльцев, среди которых трое детей, размещены в пункте временного размещения - в гостинице "Колос". В данный момент продолжаются работы по разбору сгоревшего здания, устанавливается причина возгорания и личность погибшего.

Теги
РоссияТюменская область
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