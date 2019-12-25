В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в исправительной колонии общего режима №19 в Тюмени, говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

"25.12.2019 г. в 12:03 (10:03 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре в исправительной колонии № 19 общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что работа ведется по повышенному уровню сложности. "Горит административное здание, по предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (11:20 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.