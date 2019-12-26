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Курганское УФАС нашло признаки нарушения закона в тарифах на рейсы Utair в Москву

По данным ведомства, жители жаловались, что стоимость билетов летом была завышена в 6,2 раза по сравнению с подобными рейсами других компаний в Уральском федеральном округе

КУРГАН, 26 декабря. /ТАСС/. Курганское УФАС направило авиакомпании Utair предупреждение о пересмотре тарифов на авиаперелеты по направлению Курган - Москва - Курган из-за разницы в стоимости билетов одного класса обслуживания. Об этом говорится в сообщении управления, размещенном на сайте в четверг.

Проверка УФАС последовала после заявлений граждан на высокую стоимость билетов по маршруту Курган-Москва-Курган авиакомпании Utair. В соответствии с жалобами заявителей, говорится в сообщении, стоимость билетов в летний период завышена в 6,2 раза, если сравнить их с подобными рейсами других компаний в Уральском федеральном округе. При этом Utair является единственной компанией в области, осуществляющей перевозки по указанному маршруту.

"В действиях общества [авиакомпании Utair] усматриваются признаки нарушения Закона о защите конкуренции в части экономически, технологически и иным образом необоснованного установления различных по стоимости тарифов экономического класса на одну и ту же услугу", - говорится в сообщении. В предупреждении компании, выданном УФАС, говорится о прекращении установки различных тарифов на услуги авиаперевозок эконом-классом без надлежащего обоснования.

Фактически, отмечается в материалах УФАС, пассажиры получали одинаковый комплекс услуг, но оплачивали билет по разной стоимости. При этом, по информации руководителя курганского УФАС России Татьяны Соболевской, приведенной в сообщении, Utair является единственной авиакомпанией, осуществляющей деятельность по авиаперевозкам пассажиров по маршруту Курган - Москва - Курган с 2017 года по истекший период 2019 года.

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РоссияКурганская область
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