Челябинским детским омбудсменом стала общественница Евгения Майорова

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Челябинской области на заседании в четверг назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе общественницу Евгению Майорову, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Постановление [о назначении уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области] принято. Я наводил справки по предложенной кандидатуре, все отзывы позитивные. У Майоровой теперь будет больше возможностей помогать детям", - сказал по итогам голосования председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

За кандидатуру Майоровой, выдвинутой губернатором Алексеем Текслером, проголосовали 46 депутатов из 52.

Евгения Майорова родилась в Челябинске в 1982 году. С 2011 года была председателем совета движения помощи онкобольным детям "Искорка".

Предыдущий челябинский детский омбудсмен Ирина Буторина ранее была назначена министром социальных отношений региона.