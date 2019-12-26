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"Россети" запустили подстанции в четырех регионах России

Объекты введены в эксплуатацию в Югре, на Ямале, в Красноярском и Алтайском краях

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети" ввела в эксплуатацию подстанции 110 кВ в Красноярском и Алтайском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии запуска по видеосвязи из офиса "Россетей".

Новые подстанции построены с применением цифровых технологий. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, оснащенные системами мониторинга технического состояния оборудования и устройств дает возможность контролировать работу подстанций в режиме онлайн.

Энергообъекты обеспечат электроснабжение нефтяных месторождений и прилегающей инфраструктуры, социальные объекты, позволят снять дефицит мощности, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.

Кроме того, открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий Эл и Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и республики Адыгея и Астрахани.

"Россети" суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тыс. человек. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов смогут обслуживать более 50 тыс. человек в год и предложить новые сервисы", - сказал глава "Россетей" Павел Ливинский.

В запуске объектов в формате личного присутствия и в режиме видеосвязи приняли участие губернаторы: Красноярского края - Александр Усс, Белгородской области - Евгений Савченко, Брянской области - Александр Богомаз, Алтайского края - Виктор Томенко, Ямало-Ненецкого автономного округа - Дмитрий Артюхов, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, Астраханской области - Игорь Бабушкин, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, члены правительств, главы городских администраций и муниципальных образований субъектов РФ.

Теги
РоссияАлтайский крайКрасноярский крайХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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