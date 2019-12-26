Челябинские депутаты приняли бюджет на 2020 год с рекордным уровнем доходов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Сумму доходов 2020 года относительно первого чтения увеличили до 178 млрд 810,8 млн рублей, расходов - до 200 млрд 816,4 млн рублей, сообщил собравшимся председатель заксобрания Владимир Мякуш.

До этого момента наибольшим первоначальным уровнем расходов и доходов характеризовался принятый в декабре 2018 года бюджет 2019 года: уровень доходов на первоначальном этапе был утвержден в сумме 174,9 млрд рублей, расходов - 186,9 млрд рублей, уровень дефицита - 11,9 млрд рублей. В течение года депутаты вносили в него изменения, и с учетом последних корректировок доходы бюджета текущего года составляют 177 млрд 311,5 млн рублей, расходы - 183 млрд 524 млн рублей, дефицит сократился до 6 млрд 212,5 млн рублей.

"Впервые в истории [Челябинской области] такая огромная сумма как по доходам, так и по расходам", - сказал по итогам голосования Мякуш. Он отметил, что дефицит, который составит в 2020 году 22 млрд 5,6 млн рублей, во многом будет покрыт за счет работы предприятий региона.

По данным пресс-службы областного парламента, доходы и расходы бюджета 2020 года выросли за счет увеличения объемов федеральных трансфертов. Они будут направлены на финансирование программ формирования комфортной городской среды, устойчивого развития сельских территорий, господдержки малого и среднего предпринимательства.

Параметры бюджета на плановый период 2021-2022 годов не изменились. Доходы в 2021 году предполагаются на уровне 172,1 млрд рублей, в 2022-м - 177,9 млрд, расходы в 2021 году - на уровне 181,1 млрд, в 2022-м - 181,2 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2021 году составит 9 млрд рублей, в 2022 году сократится до 3,3 млрд рублей.