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Власти Екатеринбурга планируют покупку не менее 200 автобусов в 2020 году

По словам мэра Александра Высокинского, в то же время город пока отказался от планов по покупке электробусов из-за их высокой цены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга запланировали увеличить парк городского общественного транспорта в 2020 году, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС глава города Александр Высокинский.

"Планируем на следующий год закупку двух-трех сотен автобусов. Хотим выйти на серьезное обновление парка трамваев. К 2023 году транспортный парк нужно серьезно обновить", - сказал он.

По словам Высокинского, пока городские власти отказались от планов по покупке электробусов, которые ранее тестировались на улицах Екатеринбурга. Он объяснил решение высокой ценой такой техники и невозможностью ее использования в случае чрезвычайных ситуаций.

"Они [электробусы] пока достаточно дорогие. Нам проще купить три троллейбуса. <…> Мы будем покупать газовые автобусы, немного купим дизельных автобусов, и будем на такой системе развиваться", - сказал глава города.

Высокинский добавил, что городские власти продолжают работу над реформированием сети городского транспорта, которая в будущем может начать работать по концессионной модели.

"Закончен анализ пассажиропотоков. Более чем серьезное исследование, мы его делали совместно с экспертами Минэкономразвития России. Сейчас мы заключаем контракт на разработку новой транспортной сети по конкретным маршрутам, пересадочным узлам, для того чтобы можно было просчитывать концессию городского транспорта. Есть у нас несколько инвестиционных предложений по концессии, рассчитываем летом, имея математическую модель, говорить по полному обновлению городского транспорта", - рассказал он.

Теги
РоссияСвердловская область
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