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Мэр Екатеринбурге сообщил, что в кинотеатре "Салют" откроются детские студии

При этом Александр Высокинский отметил, что показ кино в учреждении пока не прекратится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Старейший действующий кинотеатр Екатеринбурга "Салют" станет площадкой для детских студий. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

Летом 2019 года стало известно о возможных переменах в работе кинотеатра "Салют". Шла речь о полном закрытии кинотеатра как площадки для показа фильмов.

"Кинотеатр "Салют", исходя из того объема поступлений, которые получали от кино, стал выходить на серьезные убытки. Мы приняли решение передать его [кинотеатр] детям. Там будут творческие студии. К тому же, я думаю, что показ кино в этом кинотеатре пока не прекратится, это будут камерные показы", - сказал Высокинский.

"Салют" - один из старейших кинотеатров Екатеринбурга. Датой основания кинотеатра считается октябрь 1912 года, когда на его нынешнем месте открылся четвертый электротеатр в Екатеринбурге - "Художественный". "Салют" попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинотеатр, показывающий фильм дольше остальных (1 год и 7 месяцев) фильм Джеймса Кэмерона "Титаник".

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