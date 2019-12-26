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ФСБ возбудила дело на руководителя движения "Курган-Антиуран" за призывы к терроризму

В ведомстве сообщили, что женщина является активисткой продвижения идей возврата к СССР и желает смены конституционного строя и действующей власти в стране с применением насилия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя общественного движения "Курган-Антиуран", пропагандирующего идеи возврата к СССР. Ее обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя РФ, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общественного движения "Курган-Антиуран" - активистки продвижения идей возврата к СССР. Своими действиями она совершила преступление, предусмотренное частью первой статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма")", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2014 по 2016 год женщина на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте" размещала материалы, содержащие, по заключению экспертизы, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя РФ информацию. В пресс-службе отмечают, что руководитель "Курган-Антиуран" отрицает легитимность существования РФ как суверенного государства, желая смены конституционного строя и действующей власти в стране с применением насилия.

Теги
РоссияКурганская область
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