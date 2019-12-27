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Свердловская область рассчитывает получить в 2020 году 190 млн рублей на Универсиаду

Из регионального бюджета предусмотрено выделение 158 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023", созданная постановлением правительства Свердловской области для организации проведения игр, рассчитывает получить из федерального бюджета в 2020 г. субсидию в размере 190 млн рублей для их организации в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО Александр Чернов.

Постановлением правительства РФ от 23 декабря 2019 были определены правила предоставления организации субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением XXXII Всемирной летней Универсиады-2023 года в Екатеринбурге" в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

"В соответствии с постановлением правительства, мы планируем получить субсидию в 190 млн рублей для финансирования деятельности по организации проведения игр в 2020 году", - сказал Чернов и добавил, что бюджетом Свердловской области на 2020 год предусмотрено выделение субсидии в 158 млн рублей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Во время соревнований город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Универсиада пройдет на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены.

Теги
РоссияСвердловская область
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