Самый крупный на Урале гранат альмандин весом почти 1,5 кг представили на выставке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Кристалл красно-бурого граната альмандина, который весит 1,5 кг, представили на выставке "Гранат - талисман 2020 года" в Екатеринбурге. Представленный образец является самым крупным из найденных на Урале, сказал на открытии выставки директор Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета Дмитрий Клейменов.

Крупные кристаллы граната являются большой редкостью, чаще всего их вес не превышает 100 грамм. Директор музея пояснил, что найденный образец не является ювелирным, лишь некоторые его участки подойдут для ювелирных изделий. Однако гранат обладает высокой прочностью и используется в качестве абразивного материала.

"Мы выезжаем в экспедиции, и вот одна из них завершилась такой интересной и редкой находкой - это кристалл красно-бурого граната альмандина. Нашли мы его недалеко от озера Иткуль, очень красивое озеро, которое располагается на границе Свердловской и Челябинской областей. <…> Вес этого гиганта составляет почти полтора килограмма. На данный момент это самый большой кристалл граната", - сказал Клейменов, отметив, что гранат нашли осенью 2019 года.

Вместе с этим на выставке "Гранат - талисман 2020 года" геологи представили разновидности граната 12 цветов от зеленого до черного. Большая гордость музея - два зеленых граната, открытых на Урале. Один из них - демантоид, который обладает алмазным блеском. Второй зеленый гранат - уваровит или "вечерний камень", который при искусственном свете начинает блестеть.

Впервые в музее представили образец из фондов музея - альмандин, на котором имеется отпечаток раковины возрастом 340 млн лет. Выставка будет работать до февраля 2020 года, отметил директор музея.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс.