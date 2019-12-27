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В Челябинске возбудили дело о невыплате зарплаты в волейбольном клубе "Динамо-Метар"

Сумма задолженности составляет более 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следственные органы управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам женского волейбольного клуба "Динамо-Метар", который представляет Челябинскую область в суперлиге чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы") УК РФ. Задолженность сформировалась перед работниками в сумме более 1,5 млн рублей. Будут приняты необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу областного Министерства спорта сообщалось, что зарплатные долги клуба "Динамо-Метар" к декабрю этого года составят 41 млн рублей, назначена проверка Главного контрольного управления Челябинской области.

5 декабря клуб был оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что, по данным прокуратуры области, общая задолженность организации перед 39 работниками за период с августа по октябрь 2019 года составила свыше 7,8 млн рублей.

В пресс-службе Минспорта Челябинской области ТАСС сообщили, что фигурирующий в материалах дела директор клуба уволен. Новым директором назначен спортивный менеджер Виталий Носов. Одним из его первых шагов стала частичная выплата заработной платы игрокам, тренерскому штабу и другим работникам организации.

Женский волейбольный профессиональный клуб в Челябинске был образован в 1976 году. В дальнейшем клуб неоднократно менял названия. В 2017 году команда вступила в челябинскую региональную организацию "Динамо" и получила название "Динамо-Метар".

Теги
РоссияЧелябинская область
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