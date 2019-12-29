{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на самой длинной зимней дороге в ЯНАО закрыли из-за непогоды

В регионе сильный порывистый ветер со снегом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Движение по дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в Ямало-Ненецком автономном округе - самой протяженной зимней дороге в округе (314 км) - закрыто из-за погодных условий. Об этом в воскресенье сообщили на официальной странице департамента транспорта и дорожного хозяйства региона в социальной сети "Вконтакте".

"Закрыто движение по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в связи с ухудшением погодных условий: сильный порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость, метель", - говорится в сообщении.

Сезонная дорога была открыта накануне, 28 декабря - это третий региональный "зимник", открытый в декабре. Всего на Ямале действует четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, в том числе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), Надым - Салехард (114 км) и Коротчаево - Красноселькуп (132 км).

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Аэропорт Салехарда временно не работает из-за непогоды
Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Екатеринбург и два в Тюмень, также задержан прилет рейсов из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и трех из Нового Уренгоя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС