Движение на самой длинной зимней дороге в ЯНАО закрыли из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Движение по дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в Ямало-Ненецком автономном округе - самой протяженной зимней дороге в округе (314 км) - закрыто из-за погодных условий. Об этом в воскресенье сообщили на официальной странице департамента транспорта и дорожного хозяйства региона в социальной сети "Вконтакте".

"Закрыто движение по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в связи с ухудшением погодных условий: сильный порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость, метель", - говорится в сообщении.

Сезонная дорога была открыта накануне, 28 декабря - это третий региональный "зимник", открытый в декабре. Всего на Ямале действует четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, в том числе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), Надым - Салехард (114 км) и Коротчаево - Красноселькуп (132 км).