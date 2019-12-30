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Движение на двух зимних дорогах Ямала закрыли из-за погоды

30 декабря в регионе прогнозируются ветер 12 м/с, местами порывы до 20 м/с, в отдельных районах снег, метель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Движение на зимних автодорогах Надым - Салехард и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыто из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО.

Дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в Ямало-Ненецком автономном округе является самой протяженной в округе - 314 км. Трасса Надым - Салехард составляет 114 км.

"30 декабря с 8:30 (6:30 мск) закрыто движение по зимнику Надым - Салехард для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер, недостаточная видимость. Закрыто движение по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС", 30 декабря на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные условия: ветер юго-западный 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Днем температура воздуха местами составит минус 16 градусов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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