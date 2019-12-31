Автомобиль врезался в фонарь под Екатеринбургом, один человек погиб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля Toyota Camry не рассчитал скорость и столкнулся с фонарем утром 31 января на Челябинском тракте под Екатеринбургом. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

31 декабря, в 06:30 мск, на Челябинском тракте при подъезде к Екатеринбургу "водитель автомобиля Toyota Camry неправильно выбрал скорость, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на мачту освещения. В результате ДТП четыре человека пострадали, один, водитель, погиб", сказали в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Екатеринбурге минус 11 градусов, идет снег при скорости ветра 6 метров в секунду.